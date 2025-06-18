الأربعاء 18 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير 70% من أحداث فيلم "إن غاب القط"

اسماء جلال
اسماء جلال

انتهت أسرة فيلم إن غاب القط من تصوير ما يقرب من 70% من أحداث العمل، الذى يواصل صناعة تصوير عدد من المشاهد الخارجية في الوقت الحالي.

وتشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركان في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر يس وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى  عدد من الفنانين.

فيلم إن غاب القط

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures.

يذكر أن آخر مشاركات كارمن بصيبص السينمائية في مصر، كان فيلم "العارف" عام 2021، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة. تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

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اسماء جلال إن غاب القط محمد شاهين فيلم إن غاب القط

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