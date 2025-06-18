خبير عسكري: إيران تجاوزت الـ 60% في تخصيب اليورانيوم وإسرائيل تستخدم جبهتين لاختراق طهران

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إيران نجحت خلال 48 ساعة فقط في تقليص نشاط عملاء جهاز الموساد داخل أراضيها، كاشفًا أن تل أبيب تعتمد على "العميل الإيوائي" لتوفير الإقامة والدعم اللوجستي للعناصر الإسرائيلية.

جنوب كردستان بوابة التسلل وغواصات إسرائيلية في المحيط الهندي

وأوضح محيي الدين خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن إسرائيل تستخدم جبهتين رئيسيتين لاختراق الداخل الإيراني، الأولى من خلال جنوب كردستان حيث تدفع قوات خاصة مدرّبة على العمليات الخاصة، والثانية عبر غواصتين متطورتين في المحيط الهندي قادرتين على إنزال عناصر خلف خطوط العدو.

تنسيق إيراني باكستاني.. وتحالف يتجاوز الشراكة

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى وجود تنسيق وثيق بين طهران وإسلام آباد، تجاوز مستوى التعاون إلى التحالف الاستراتيجي الكامل، مشددًا على أن إسرائيل لم تعتد مواجهة دول تملك "مؤسسات راسخة" مثل إيران.

استهداف المرشد الأعلى على طاولة الموساد

وكشف محيي الدين أن الموساد يُخطط لضربة نوعية تهدف إلى اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، بهدف خلق صدمة استراتيجية قد تقلب مسار الصراع.

إيران في طريقها إلى الردع النووي

وقال محيي الدين إن إيران باتت تملك قدرات متقدمة بعد تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم الـ60%، ما يفتح الباب أمام امتلاك أسلحة كيماوية وبيولوجية، وقدرة على الرد غير التقليدي ضد إسرائيل.

القواعد الجوية الإسرائيلية تحت النار

واختتم محيي الدين تحليله بالإشارة إلى أن القواعد الجوية والتجمعات السكانية باتت أهدافًا مباشرة للصواريخ الإيرانية، في محاولة لإرباك منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي وشل قدراته الهجومية.

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