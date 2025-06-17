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رياضة

ميسي معلقا على هدية أسطورة إيطاليا روبرتو باجيو: مليئة بالمعاني الجميلة

باجيو مع ميسي، فيتو
باجيو مع ميسي، فيتو

كأس العالم للأندية، أهدى النجم الإيطالي السابق روبرتو باجيو ليونيل ميسي قميصه الشهير في كأس العالم 1994 والذي أهدر به ركلة الترجيح أمام البرازيل في المباراة النهائية.

ميسي يلتقي أسطورة إيطاليا

ونشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة له رفقة باجيو عبر حسابه بموقع انستجرام وكتب: "يا لها من زيارة رائعة! شكرًا لك يا روبيرتو على هذه الهدية الخاصة والمليئة بالمعنى، وعلى الحديث الجميل الذي جمعنا.

وأضاف: أنت نجم أسطوري وتاريخي في عالم كرة القدم، وسيكون من دواعي سرورنا الدائم استقبالك في أي وقت يناسبك لزيارتنا.

ويتواجد باجيو في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وكان التعادل السلبي سيطر على نتيجة مباراة إنتر ميامي أمام الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة بالميراس وبورتو اليوم الإثنين.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو

ويلتقي إنتر ميامي الأمريكي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، مع فريق بورتو البرتغالي في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

كما يلتقي النادي الأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل  في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

واشتعل الصراع في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، التي تضم أندية الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.

 

وانتهت مباراتا الجولة الأولى بين الأهلي ضد إنتر ميامي، وبورتو أمام بالميراس، بالتعادل السلبي، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة بختام الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- الأهلي: نقطة.

2- إنتر ميامي: نقطة.

3- بالميراس: نقطة.

4- بورتو: نقطة.

 

 


 

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