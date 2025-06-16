مجموعة الأهلي، تشكيل مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

كشف فريقا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي عن تشكيلتيها في مباراة الفريقين على ملعب "ميتلايف" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية في أمريكا.

تشكيل بورتو وبالميراس

تشكيل بالميراس أمام بورتو

موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة بورتو ضد بالميراس في تمام الساعة 1 فجر يوم الإثنين، 16 يونيو 2025، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

تُذاع المباراة عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.



وانطلقت منافسات البطولة، فجر أمس الأحد، بمباراة بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتتواجد الفرق الأربعة المذكورة سلفًا في المجموعة الأولى، في البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقًا بنظامها الجديد.

ويواجه بورتو، بعد ذلك، كل من إنتر ميامي والأهلي يومي 16 و24 يونيو الجاري.

في حين أن بالميراس سيخوض مباراتيه ضد الأهلي وإنتر ميامي يومي 19 و24 من الشهر نفسه.

وتأهل بالميراس للمشاركة في البطولة بصفته بطل كأس ليبرتادوريس نسخة 2021، في حين أن التصنيف كان السبب وراء مشاركة بورتو.

وتعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك".

وحصل النادي الأهلي على نقطة واحدة بعد التعادل أمام إنتر ميامي ليتقاسم الثنائي صدارة المجموعة لحين مباراة بورتو وبالميراس المقرر إقامتها صباح الاثنين الموافق 16 يونيو 2025.

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