الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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وزير الدفاع البريطاني يعلن وصول قوات عسكرية ومعدات من بينها طائرات “تايفون” إلى الشرق الأوسط

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