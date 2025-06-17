الثلاثاء 17 يونيو 2025
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حوادث

مصرع طالبين غرقًا داخل ترعة أثناء الاستحمام في قنا

مصرع طالبان غرقًا
مصرع طالبان غرقًا داخل ترعة أثناء الاستحمام في قنا

لقي طالبان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل ترعة بقرية العقب التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، في حادث مؤلم هز مشاعر الأهالي.

 

مصرع طالبين غرقًا داخل ترعة أثناء الاستحمام

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث غرق لطفلين في الصف الثالث الإعدادي داخل إحدى الترع بالقرية. وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحيتين هما علي.م.م، 15 عامًا، ومحمد.ع، 15 عامًا.

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وأوضحت التحقيقات الأولية أن الطالبين نزلا للاستحمام في الترعة هربًا من حرارة الطقس، إلا أن أحدهما تعرض للغرق، وحين حاول زميله إنقاذه، غرق معه.

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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