"التموين" تسمح للمصطافين بصرف الخبز المدعم بالمحافظات الساحلية حتى 15 سبتمبر

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بفتح نظام صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات الساحلية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2025، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الخبز وتخفيفًا من الأعباء الاقتصادية التي يفرضها ارتفاع أسعار الخبز السياحي في هذه المناطق خلال موسم الإجازات، في خطوة جديدة تستهدف التيسير على المواطنين خلال موسم الصيف.

ويشمل القرار محافظات الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، رأس البر، دمياط، جمصة، وبلطيم، حيث سيتمكن حاملو البطاقات التموينية من صرف الخبز البلدي المدعم من أي مخبز داخل هذه المحافظات طوال فترة إقامتهم الصيفية، دون التقيد بمحل إقامة البطاقة.

ويأتي هذا الإجراء استثنائيًا لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الخبز غير المدعم بالمناطق السياحية خلال الصيف، خاصة في ظل تزايد إقبال المواطنين على قضاء العطلات الصيفية في المدن الساحلية.

صرف الخبز فقط وليس السلع التموينية

وأكد القرار أن صرف المقررات التموينية لا يزال مقيدًا بالمحافظة المسجلة على البطاقة التموينية، حيث يمكن للمواطن صرف الخبز فقط في المحافظات الساحلية السبع، في حين تظل السلع التموينية الأساسية مرتبطة بمحل الإقامة المُقيد بالبطاقة.

حظر الصرف خارج المحافظة

وكانت وزارة التموين قد أصدرت تعليمات سابقة تقضي بمنع استخدام البطاقات التموينية لصرف الخبز أو السلع خارج المحافظة المقيد بها المواطن، في محاولة لضبط المنظومة التموينية والحد من التلاعب وتوزيع الدعم على مستحقيه بعدالة، لكن القرار الجديد يُعد استثناءً مؤقتًا لفترة الصيف، مراعاةً للظروف الموسمية التي تشهدها المحافظات الساحلية.

ويحصل المواطن حامل البطاقة التموينية على 5 أرغفة من الخبز البلدي المدعم يوميًا، بإجمالي 150 رغيفًا شهريًا لكل فرد. وفي حال عدم استهلاك الحصة اليومية، يمكن الاستفادة من "فارق نقاط الخبز"، وهي آلية تسمح بتحويل ما تم توفيره من أرغفة إلى سلع مجانية بقيمة 10 قروش عن كل رغيف.

ويبلغ دعم الدولة لكل فرد على بطاقة التموين 50 جنيهًا شهريًا، تقل إلى 25 جنيهًا للفردين الخامس والسادس ضمن الأسرة الواحدة.

إجراءات مرنة لدعم المواطنين وتخفيف العبء خلال الصيف

يعكس هذا القرار التوجه الحكومي نحو إدارة مرنة وعادلة للموارد التموينية، تستند إلى المتغيرات الموسمية واحتياجات المواطنين، مع الحفاظ على انضباط المنظومة التموينية من جهة، وتقديم التيسيرات الممكنة من جهة أخرى، بما يضمن توفير الخبز المدعم للمصطافين دون الإخلال بالعدالة في توزيع الدعم

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