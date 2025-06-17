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رياضة

كأس العالم للأندية، تشكيل مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي

دورتموند
دورتموند

مونديال الأندية، أعلن نيكو كوفاتش، تشكيل بوروسيا دورتموند، ضد فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في كأس العالم للأندية 2025.

وتقام مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي البرازيلي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب «ميتلايف».

تشكيل بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: زوله- أنطون- رامي بن سبعيني

وسط الميدان: رييرسون- سابيتزر- باسكال جروس- سيفنسون.

خط الهجوم: براندت- جيراسي- كريم أديمي.

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تشكيل فلومنينسي

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نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16. 

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

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