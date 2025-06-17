وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من رفع ٦.٤ مليون طن تراكمات تاريخيّة للمخلفات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات لحوالى 55 موقعا بالمحافظات، بإجمالى مخلفات بلغت 6.46 مليون طن، وجار رفع 640 ألف طن مخلفات، ليبلغ الإجمالى 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحافظات 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة وجار تسليم 4 محطات و36 مدفن صحى آمن وجار تسليم 10 مدافن أخرى، كما تم تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير تتضمن (4 مصانع و6 خطوط) وجار تسلم مصنعين وتم تسليم 4 خطوط فرز.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الادارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

مشروعات منظومة المخلفات الصلبة

وحول مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التى تم تنفيذها خلال العام المالى (2024 – 2025) أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 11 مدفنا صحيا آمنا بعدد 8 محافظات (البحر الأحمر – دمياط – البحيرة – شمال سيناء – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الشرقية) بتكلفة بلغت 710 ملايين جنيه، كما تم رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظات (المنوفية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ) بتكلفة بلغت حوالى 62 مليون جنيه، وجاري رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظة القليوبية في محيط محور الفريق العصار وبتكلفة تقديرية حوالي 85 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ حوالى 80 %.

وحول المشروعات الجاري تنفيذها.. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ 8 مدافن صحية آمنة بمحافظات (المنيا – البحر الأحمر – مطروح – البحيرة – الجيزة) بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه، كما أنه جارى إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه بطاقة تصميمية 640 طن فى اليوم.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه جاري تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات (الشرقية – الأقصر – الإسكندرية) حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجارى توريد المعدات، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات الجارية (مدافن صحية – محطات وسيطة – مصانع تدوير – رفع التراكمات) 75 % وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري.

تطوير وإدارة منظومة المخلفات

وفى إطار الرؤية العامة لتطوير وإدارة منظومة المخلفات من خلال القطاع الخاص، كشفت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إبرام 36 عقد من شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، حيث تم إبرام 10 عقود لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى 7 محافظات (القاهرة – الاسكندرية – جنوب سيناء – المنوفية – القليوبية – بورسعيد – الغربية)، كما تم إبرام 26 عقد لتقديم خدمات المعالجة والتخلص فى 17 محافظة (الغربية – سوهاج – البحيرة – المنيا – القليوبية – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – بني سويف – البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – جنوب سيناء – الدقهلية – الاسكندرية).

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم تحصيل 143.3 مليون جنيه من 20 عقد لصالح المحافظات (الموازنة العامة) وتقوم الدولة بدفع مبلغ 362.6 مليون جنيه مقابل خدمة المعالجة والدفن الصحى لعدد 6 عقود.

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