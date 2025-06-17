حسب منطقتك، كيف يمكن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم؟

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بعد المناقشات التي شارك فيها وزراء الإسكان، التنمية المحلية، والشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم.

تحديد قيمة زيادة الأجرة حسب المنطقة

وبموجب مشروع القانون، تم تقسيم المناطق إلى 3 فئات، وتحدد القيمة حسب كل منطقة، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما أناط مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بالمحافظ المختص والذي تقع فيه العين المؤجرة، بتحديد طبيعة كل منطقة، والتي سيتم بناء عليها وضع حجم الزيادة.

تشكيل لجان حصر في كل محافظة لحصر وحدات الإيجار القديم

وتنص المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

5 ضوابط في تقسيم المناطق لزيادة القيمة الإيجارية

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال

يشار إلى أن التعديل التشريعي تضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

كما نص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكني، خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15%).

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