الثلاثاء 17 يونيو 2025
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سياسة

مستشار رئيس النواب يكشف أهداف تعديل قانون الإيجار القديم

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، فيتو

 أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن البرلمان من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

 

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. 

وقال مستشار رئيس النواب: هذا التوضيح في ظل وجود تساؤلات، بشأن هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.

 

مجلس النواب لن يقر تشريعا يتعارض مع الدستور

وأكد أن مجلس النواب لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، موضحا أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.

 

حكم الدستورية العليا في امتداد عقود الإيجار 

وتابع رئيس النواب: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.

وأشار كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.

 

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية 

وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.

حق مجلس النواب في إدخال تعديلات في قانون الإيجار القديم 

واختتم مستشار رئيس مجلس النواب، بالتأكيد أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.

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