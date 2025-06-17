قنبلة موقوتة، خلافات حادة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم

تسببت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في إثارة خلافات حادة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب.

خلاف في مناقشة تعديل قانون الإيجار

بدأ الخلاف مع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود، بعدما رفض الأخير التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون دون مناقشة، مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، ليرد رئيس لجنة الإسكان، قائلا: "أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد".

مخاوف من تحرير العلاقة الإيجارية

وأثار ضياء داوود، إشكالية باستمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية، مشيرا إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، قائلا: "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد".

وأكد أن الظروف الاستثنائية قائمة، مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.

تحذير بشأن سلامة الجبهة الداخلية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وقال داود إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف آخر، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ حسم

الامتداد للجيل الأول.

وتابع: أيامهم كيلو اللحمة لم يصل إلى ٥٠٠ جنيها، مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية.



وأوضح أن ٥٥% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، قائلا: "تقديراتنا احنا ٣٥% دول بقى ملاك والا مستأجرين".

حل مشكلة الامتداد القانوني لعقد الإيجار القديم

واعتبر أن القضية تحل نفسها "الامتداد ينتهي، قائلا: بقى لنا ٣٠ سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي اعمارها ايه اللي عنده ٧٠ و٧٥ سنة ما يقدرش يحل".

وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة، قائلا: "سعر الوحدة ٩٠ متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين".

وقال داود: ""أنا بقول كلمتين وهاقعد وأنا اقلية الأقلية، احترمنا رأي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف".

وقال: الدولة لا تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا "انا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة".

وتدخل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: كلامك مكرر 90%، وسبق ذكرته في الاجتماع السابق، ليرد النائب ضياء الدين داوود، قائلا: حق النائب قول ما يريد، ومعلش عندي زهايمر.

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