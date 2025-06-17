الثلاثاء 17 يونيو 2025
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رياضة

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 2025

الترجي وفلامنجو
الترجي وفلامنجو

يبحث عشاق كرة القدم في العالم، عن ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العلم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية كلًا من فلامينجو، تشيلسي، الترجي، لوس أنجلوس.

تشيلسي يفوز على لوس انجلوس

انتهت مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي ضد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/2 للبلوز، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم بمدينة أتلانتا الأمريكية، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل بيدرو نيتو هدف تشيلسي في الدقيقة 34، وأضاف إنزو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

فلامنجو فوز على الترجي التونسي

وفاز فريق فلامنجو البرازيلي على نظيره الترجي التونسي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت فجر اليوم الثلاثاء،، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية 

1- فلامنجو 3 نقاط

2- تشيلسي 3 نقاط 

3- لوس انجلوس بدون نقاط

4- الترجي بدون نقاط

موعد مباراة الترجي التونسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

مدرب الترجي: خسارتنا أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية كانت متوقعة

موعد مباراة تشيلسي وفلامنجو البرازيلي

 يصطدم تشيلسي، بفلامينجو البرازيلي يوم الجمعة المقبل 20 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

مباراة الترجي ولوس أنجلوس الأمريكي تنطلق يوم السبت المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية. 

 

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