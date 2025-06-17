الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط محتال أنشأ كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالدقي

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، تخصص في استغلال حلم الشباب في فرصة عمل، من خلال كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

المؤبد للمتهم الرئيسي في جريمة "الحقيبة المدفونة".. الجنايات تُصدر أحكامًا رادعة بحق قتلة سيدة بسفاجا

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ مركزًا تدريبيًا بمنطقة الدقي، وبدأ في الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا تقديم دورات تدريبية في عدة مجالات مع وعد بمنح شهادات تؤهل المتدربين للعمل في مؤسسات وشركات كبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية مقر الكيان وتمكنت من ضبط مالكه، المقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المزورة والمطبوعات الدعائية الخاصة بالمكان.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء الضحايا الباحثين عن فرصة عمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ويجري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وعدد الضحايا المحتملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين الدقي مكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال محافظة الجيزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

المؤبد للمتهم الرئيسي في جريمة "الحقيبة المدفونة".. الجنايات تُصدر أحكامًا رادعة بحق قتلة سيدة بسفاجا

كشف ملابسات فيديو ابتزاز سائقي الميكروباص بالنزهة وضبط المتهم

القبض على عامل دليفري تحرّش بطالبة خلال سيرها بالتجمع الأول

معاكسة فتاة تشعل معركة دامية بالمطرية.. والداخلية تضبط طرفي الواقعة

ضربة أمنية لأباطرة الكيف، الداخلية تضبط مخدرات بـ 72 مليون جنيه في السويس

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 4 ملايين جنيه

ضبط 12 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

ننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

الإخلاء خلال 7 سنوات، إسكان النواب توافق نهائيا على تعديل الإيجار القديم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

مفاجأة سارة لـ بن شرقي قبل صدام بالميراس

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

في اليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، البحوث الإسلامية: الحفاظ على البيئة واجب شرعي

المزيد
الجريدة الرسمية