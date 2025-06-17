ضبط محتال أنشأ كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، تخصص في استغلال حلم الشباب في فرصة عمل، من خلال كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ مركزًا تدريبيًا بمنطقة الدقي، وبدأ في الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا تقديم دورات تدريبية في عدة مجالات مع وعد بمنح شهادات تؤهل المتدربين للعمل في مؤسسات وشركات كبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية مقر الكيان وتمكنت من ضبط مالكه، المقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المزورة والمطبوعات الدعائية الخاصة بالمكان.

بمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء الضحايا الباحثين عن فرصة عمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ويجري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وعدد الضحايا المحتملين.

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