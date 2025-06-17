حارس العين الإماراتي: مجموعتنا بمونديال الأندية قوية.. ونتطلع لنتائج مشرفة

أعرب خالد عيسى حارس مرمى وقائد فريق العين الإماراتي عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

حارس العين يتحدث عن كأس العالم للأندية



وقال خالد عيسى في تصريحات نقلتها صحيفة الاتحاد الإماراتية: سعيد جدًا بالتواجد في العاصمة واشنطن، وتمثيل العين في بطولة بهذا الحجم، مجموعتنا صعبة، بل حديدية، وتضم فرقًا قوية مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي والوداد، والمجموعة تضم أفضل الأندية في العالم، مهما اختلف مستواهم في الفترات الأخيرة.

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وأضاف يوفنتوس يبقى من عمالقة الكرة الأوروبية، ومانشستر سيتي فريق يفوق التوقعات، حتى وإن مرّ بموسم صعب، فإنه يبقى قويًا وكبيرًا ويمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في كل لحظة، نحن ندخل هذه البطولة بطموح حقيقي أن نكون بين الكبار، ليس عيبًا أن تُحرج فريقًا كبيرًا، وقد أعلناها من قبل في بطولات سابقة.

وأكد حارس مرمى العين، أن مفتاح التأهل يكمن في احترام المنافسين واللعب بقوة ورجولة وتركيز، وقال:علينا أن نحترم المنافس، وأن نواجهه وجهًا لوجه، ونلعب بتركيز وشجاعة، وإن شاء الله نخرج بنتيجة مشرفة.

وتعليقًا على مدى انسجام اللاعبين الثمانية الجدد مع عناصر الفريق قال: الميزة الأجمل في العين أن أي لاعب جديد، مهما تكن عاداته أو خلفيته الثقافية مختلفة عن بيئة الإمارات أو الشرق الأوسط، يندمج بسرعة كبيرة داخل الفريق، هذا ما شاهدناه بوضوح في الوافدين الجدد مؤخرًا، حيث لم يستغرق الأمر أكثر من أسبوع حتى أصبحت الألفة والتفاهم واضحة في كل التفاصيل

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