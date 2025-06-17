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كأس العالم للأندية، الوداد المغربي يختتم تدريباته قبل صدام مانشستر سيتي

الوداد، فيتو
الوداد، فيتو

كأس العالم للأندية، اختتم الوداد المغربي تدريباته بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

الوداد المغربي

وأجري الوداد الرياضي، حصصه التدريبية، بولاية ماريلاند، مقر إقامته، حيث يعمل الطاقم التقني بقيادة محمد أمين بنهاشم، على إيجاد التوليفة المناسبة، قبل مواجهة الفريق الأولى أمام رفاق عمر مرموش، بحثا عن تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية في مونديال الأندية.

ويغيب عن قائمة الوداد في مباراة مانشستر سيتي، المهاجم السوري عمر السومة، بسبب تأخر إجراءات حصوله على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتأمين حصوله على التأشيرة من سويسرا التي يتواجد بها منذ أيام.

ويفتتح الوداد الرياضي مبارياته بدور مجموعات كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الأربعاء 18 يونيو بملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي على أرضية ملعب لينكون فاينانشال فيلد، بمدينة فيلاديلفيا.

ويخوض الفريق المغربي مباراته الثانية في دور مجموعات كأس العالم للأندية، يوم الأحد 22 يونيو 2025، أمام يوفنتوس الإيطالي، على أرضية ملعب لينكون فاينانشال فيلد، بمدينة فيلاديلفيا.

 

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