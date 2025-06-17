موعد مباراة تشيلسي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية كلًا من فلامينجو، تشيلسي، الترجي، لوس أنجلوس.

تشيلسي يفوز على لوس انجلوس

انتهت مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي ضد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/2 للبلوز، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم بمدينة أتلانتا الأمريكية، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل بيدرو نيتو هدف تشيلسي في الدقيقة 34، وأضاف إنزو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

فلامنجو فوز على الترجي التونسي

وفاز فريق فلامنجو البرازيلي على نظيره الترجي التونسي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت فجر اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة تشيلسي وفلامنجو البرازيلي

يصطدم تشيلسي، بفلامينجو البرازيلي يوم الجمعة المقبل 20 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

وضمت قائمة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز - فيليب يورينسين - مايك بيندرز - جاجا سلونينا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - توسين أدارابيويو - بنوا بدياشيلي - ليفي كولويل - مامادو سار - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس - مالو جوستو - آرون أنسيلمينو - جوش أكيامبونج.

خط الوسط: إنزو فرنانديز - كول بالمر - داريو إيسوجو - أندري سانتوس - كيرنان ديوسبري هال - موسيس كايسيدو - روميو لافيا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - ليام ديلاب "الصفقة الجديدة" - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - كريستوفر نكونكو - تيريك جورج - مارك جويو.

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