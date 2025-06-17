غرفة الجيزة التجارية تشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي

شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الصربي الدكتور دورو ماكوت، وبمشاركة كبار المسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

المنتدى يمثل محطة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي

وأكد المهندس أسامة الشاهد خلال مشاركته أن المنتدى يمثل محطة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن تعميق الشراكة الصناعية والتجارية بين مصر وصربيا يأتي في صميم رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والانفتاح على أسواق جديدة، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية التي تتيح لمصر ميزة النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك.

ونوه الشاهد بأهمية تنفيذ مشروعات صناعية وتجارية مشتركة بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الصناعات المعدنية والمغذية، والنقل، والسياحة، والتكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية تبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الشراكات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية.

ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى إنشاء آلية دائمة للتواصل بين غرف التجارة في البلدين، بما يسهم في تيسير التبادل التجاري، وتوفير منصة مؤسسية لربط منتسبي الغرف وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكد استعداد غرفة الجيزة لتقديم الدعم الفني والاستشاري لإنجاح هذه التوجهات.

وأشار الشاهد إلى ما تضمنته كلمات كل من رئيس الوزراء المصري ورئيس وزراء صربيا من تأكيدات حول العلاقات التاريخية والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتًا إلى أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين تمثل خطوة مهمة نحو إزالة العوائق الجمركية، وتشجيع دخول المنتجات إلى أسواق جديدة، وهو ما يدعم توجه مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية.

وأكد الشاهد على أن المشاركة في المنتدى تأتي في سياق دور الغرف التجارية كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

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