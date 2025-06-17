الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء جلسة مباحثات موسعة بين رئيسي وزراء مصر وصربيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي

مصطفي مدبولي ونظيره
مصطفي مدبولي ونظيره الصربي
ads

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نظيره الصربي "ﭼورو ماتسوت"، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد رفيع المستوى، في مستهل زيارة رسمية إلى مصر تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لـ رئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له في مطار القاهرة، تأكيدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وصربيا.

وعقب مراسم الاستقبال، بدأت جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين برئاسة رئيسي الوزراء، تناولت سُبل دفع وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والسياحة والتعليم.

ومن المقرر أن يعقب جلسة المباحثات مؤتمر صحفي مشترك يستعرض نتائج اللقاء، ويؤكد على التفاهمات المشتركة بين البلدين.

كما يتضمن جدول الزيارة ترؤس رئيسي وزراء مصر وصربيا فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري-الصربي، بمشاركة ممثلين عن منظمات الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة وبلجراد، والسعي المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء الصربي ﭼورو ماتسوت مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي

مواد متعلقة

مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة استعدادا لإجراء مباحثات موسعة (صور)

مدبولي يلتقي رئيس مجموعة فنادق "حياة" العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة "أدد العقارية"

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "أدد العقارية" و"مجموعة فنادق حياة العالمية"

"معلومات الوزراء" يكشف تداعيات الضربات بين إيران وإسرائيل على الأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار خام برنت 13%.. زيادة تكلفة تذاكر الطيران 15%.. و6 قطاعات تجارية الأكثر تأثرا

مدبولي يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر

الحكومة: إطلاق منصة إلكترونية لتصدير العقار واشتراط موافقة الإسكان على إقامة المعارض

تصدير العقار بالدولار فقط.. الحكومة تحاصر بيع الوحدات خارج الجهاز المصرفي

أبرزها ماريوت وسوفيتيل وموفنبيك، استثمارات ضخمة تعيد 7 فنادق تاريخية إلى خريطة السياحة العالمية

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

عمر مرموش يغني للاعبي مانشستر سيتي على أنغام بهاء سلطان (فيديو)

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، البحوث الإسلامية: الحفاظ على البيئة واجب شرعي

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. جعفر الصادق توفي ودُفن بالمدينة وضريحه لأبنائه وأحفاده

المزيد
الجريدة الرسمية