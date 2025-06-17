بدء جلسة مباحثات موسعة بين رئيسي وزراء مصر وصربيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نظيره الصربي "ﭼورو ماتسوت"، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد رفيع المستوى، في مستهل زيارة رسمية إلى مصر تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لـ رئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له في مطار القاهرة، تأكيدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وصربيا.

وعقب مراسم الاستقبال، بدأت جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين برئاسة رئيسي الوزراء، تناولت سُبل دفع وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والسياحة والتعليم.

ومن المقرر أن يعقب جلسة المباحثات مؤتمر صحفي مشترك يستعرض نتائج اللقاء، ويؤكد على التفاهمات المشتركة بين البلدين.

كما يتضمن جدول الزيارة ترؤس رئيسي وزراء مصر وصربيا فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري-الصربي، بمشاركة ممثلين عن منظمات الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة وبلجراد، والسعي المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

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