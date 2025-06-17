الأولى على الشهادة الإعدادية بالدقهلية: والدي مثلي الأعلى والنظام الحديث أسهل بكتير

قالت الطالبة حنين أسامة السعيد عبد الخالق عطية، من مدرسة فاروق العزازي الإعدادية التابعة لإدارة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية والأولى على الشهادة الإعدادية بمجموع 280، والدي هو مثلي الأعلى والنظام الجديد في الامتحانات أسهل من النظام القديم.

الأولى على الدقهلية بالشهادة الإعدادية

وكشف الدكتور أسامة والد الأولى على محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية، أن ابنته من أهل القرآن ختمت القرآن كاملا منذ يومين بفضل الله، واليوم تكلل تعبها على مدار العام بالتفوق.

الأولى بالشهادة الإعدادية

وأوضحت الأولى على محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية، أن والدها ووالدتها طبيبان بيطريان ولديها شقيقين أنس 3 ثانوي وعبد الرحمن 6 ابتدائي، مؤكدة أنها تحلم بأن تكون طبيبة بشرية.

اتصال المحافظ زاد من فرحتي بالتفوق

وقالت حنين تلقيت دروسا في كافة المواد، ووقت المذاكرة ليلا أفضل.

وأعربت حنين عن سعادتها بتلقي اتصال هاتفي من اللواء طارق مرزوق.

وكانت إدارة تمى الأمديد، حصدت المراكز الأولى والمتقدمة بين أوائل الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية.

وحصلت “فيتو” على أسماء الأوائل، وهم:

- المركز الأول: حنين أسامة السعيد عبد الخالق عطية، من مدرسة فاروق العزازي الإعدادية التابعة لإدارة تمي الأمديد بمجموع 280.

- الأول مكرر: آية محمد معتز محمد أيوب، مدرسة فاروق العزازي الإعدادية التابعة لإدارة تمي الأمديد بمجموع 280.

- الثالث: محمد فيصل أحمد رضوان محمد السعودي، مدرسة تمي الأمديد الإعدادية للغات بدرجة 279.5.

- الثالث مكرر: هاجر أحمد عوض محمد السيد، مدرسة عبد المقصود لطفي الإعدادية بالسنبلاوين 279.5 درجة.

- الخامس: هنا فوزي السعيد الديموني السيد، مدرسة فاروق العزازي الإعدادية بتمي الأمديد بمجموع 279.

- الخامس مكرر: سارة رضا سالن عبد الستار، مدرسة محمد عبد العزيز بتمى الأمديد بمجموع 279.

-الخامس مكرر: حمزة احمد محمد سعد الدين، مدرسة الزهراء الإسلامية شرق المنصورة.

-الخامس مكرر: عبد الرحمن جلال جابر السيد مدرسة مصطفي الاوربي الخاصة التابعة لإدارة أجا التعليمية.

-الخامس مكرر: بشيرة احمد محمد ابراهيم محمد، مدرسة طناح التابعة لإدارة غرب المنصورة

-الخامس مكرر: دنيا محمد رمضان عباس محمد، مدرسة فاروق العزازي تمى الأمديد.

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/ 2025 م وذلك بنسبة نجاح 90.2 %.

جاء اعتماد محافظ الدقهلية للنتيجة بعد عرضها من قبل المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 126 ألف و308 طالبا وطالبة الامتحانات في 591 لجنة.

محافظ الدقهلية يهنئ الأوائل

وأجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيا بالطلاب الأوائل لتهنئتهم، وبعث بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

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