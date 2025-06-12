أكاديمية البحث العلمي: مد فترة التقدم بمشروعات البحوث التطبيقية لتوطين التكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقدم لتلقي مقترحات مشروعات بحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية لنقل التكنولوجيا وتوطينها وتعزيز تعميق التصنيع المحلي في مجالات الوراثة، الطاقة، الذكاء الاصطناعي، البلاستيك الحيوي، وتدوير المخلفات الزراعية واستخلاص الياسمين والحرير؛ لجلب تقنيات متقدمة إلى مصر من خلال المعرفة والتعاون مع الشركاء الدوليين بالإضافة إلي توطين الصناعة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن برنامج TTPD/ DLM الذي تم إطلاقه في أبريل 2025، وعلي جميع المهتمين من الجامعات المصرية (حكومية/ خاصة/ أهلية)، والمؤسسات البحثية، ووحدات البحث والتطوير التابعة للصناعات والشركات العاملة في المجالات ذات الصلة.

التفاصيل وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي في موعد أقصاه 15 يوليو 2025

ويعد برنامج TTPD/ DLM في إطار أنشطة قطاع التنمية التكنولوجية وهو أحد البرامج التنفيذية للأكاديمية لتحقيق أهداف استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، والتي تولي أهمية قصوى لإنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية 2022-2026، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، من أجل تحقيق نمو اقتصادي ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، ويشتمل برنامج TTPD/ DLM بعض المجالات وفقا للأولويات القومية.

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