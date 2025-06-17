عندي مصاريف، نص أقوال عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة بالتجمع

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة التجمع الأول.

وفي البداية أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة اليه وبعد تضييق الخناق عليه اعترف أنها ليست المرة الأولي له في سرقة الهواتف، بينما نفذ أكثر من ٢٠ عملية سرقة بأسلوب المغافلة، وبرر سرقته قائلا “ عندي مصاريف كتير واضطريت للسرقة ”.

سرقة الهواتف المحمولة بالتجمع الأول

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب (6) وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميليه "سيئي النية"؛ (مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، وعامل بالمحل – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان).. تم ضبطهما.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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