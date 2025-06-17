الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مستأنف شمال القاهرة تقضي بإلغاء حكم سجن مالك نادي صحي متهم بإدارته في الأعمال المنافية للآداب

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من مالك نادي صحي متهم بادراته في الاعمال المنافية للآداب وإدارته بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة، وقضت بإلغاء حكم أول درجة 3 سنوات غيابيا وقضت مجددا ببراءة المتهم حضوريا.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب  بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام مالك نادي صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة باستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تم استصدار إذن بضبط وإحضار المتهم وبالتوجه إلى المكان تبين عدم تواجده فيه وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، والتي أحالتها إلى محكمة جنح أول درجة والتي قضت غيابيا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات


وقام المتهم بتسليم نفسه وتمكن من عمل إجراءات إعادة المحاكمة أمام دائرة مستأنف النزهة التي أصدرت حكمها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شمال القاهرة الاعمال المنافية للاداب قسم شرطة النزهة الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة

مواد متعلقة

الساعة بألف جنيه، الحبس 3 سنوات لسيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

براءة عصابة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب في نادي صحي بالنزهة

براءة 9 فتيات من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

إخلاء وحدات الإيجار القديم فورا في هذه الحالات، تعرف عليها

إيران تبث مقطع فيديو للحظة استهداف مقر الموساد في هرتسليا بصاروخ

1000 جنيه للأماكن الراقية، تعديل جديد في قيمة الإيجار القديم

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

عمر مرموش يغني للاعبي مانشستر سيتي على أنغام بهاء سلطان (فيديو)

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

خدمات

المزيد

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

طن أرز الشعير الرفيع يسجل 17 ألفا و700 جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي لمكافحة التصحُّر والجفاف، البحوث الإسلامية: الحفاظ على البيئة واجب شرعي

من تحريم التبرع بالأعضاء لـ جواز أكل الخيول، أبرز الفتاوى المثيرة للشيخ الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية