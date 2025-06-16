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حوادث

براءة 11 فتاة من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ببراءة 11 فتاة من تهمة ممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من ناد صحي ستارًا لممارسة نشاطهم الآثم بدائرة القسم.


وجاء في حيثيات المحكمة أنها لم تطمئن لما جاء في محضر الضبط فضلا عن عدم ضبطهن في حالة تلبس.

وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 11 فتاة بعضهن أجانب بإدارة نادي صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم هواتف محمول ومبلغ مالي.

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محكمة جنح مستانف مدينة نصر ممارسة للأعمال المنافية للآداب الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة مدينة نصر

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