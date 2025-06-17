الثلاثاء 17 يونيو 2025
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سياسة

فريدة النقاش: إسرائيل لا تريد استقرار المنطقة وإيران لن ترضخ لها

حرب إيران وإسرائيل
حرب إيران وإسرائيل

قالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، عضو مجلس الشيوخ والقيادية بحزب التجمع، إنه منذ نشأت إسرائيل والمنطقة لم تعرف الاستقرار أبدا، ولن تعرفه طالما أن إسرائيل مصره أنها أكبر وأفضل من كل هذه الدول المحيطة.

 

وأضافت النقاش فى تصريح خاص لـ"فيتو"، هناك إرادة وطنية وشعوب وحكومات عربية وسياسة، وسيكون هناك تطورات فى الحرب بين إيران وإسرائيل لا أحد يستطيع التنبؤ بها، لافتة إلى أن إسرائيل قوى منظمة وغنية وليست قوى عظيمة، موضحه أن إيران قوة كبرى لن ترضخ لإسرائيل، وليس من السهل أن بلد كبرى مثل إيران ترضخ، موضحة أن الشعوب لها حقوق وستظل تدافع عنها حتى الانتصار.

 

وأشارت النقاش، أن إسرائيل لا تريد إستقرار المنطقة لأنها مستفيدة من عدم إستقرار المنطقة موضحا إلى أن إسرائيل مشروع أمريكى بامتياز، لذلك تساندها وتدعمها فى كل شىء.

 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لم يتواصل مع إيران من أجل إجراء محادثات سلام بأي وسيلة أو شكل أو صيغة.

 

يتعين على إيران قبول الاتفاق المطروح على الطاولة

وأضاف ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): «كان يتعين على إيران قبول الاتفاق المطروح على الطاولة».

 

وتابع ترامب أنه يسعى إلى «نهاية حقيقية» للصراع في إيران، متعهدًا بعدم السماح لها بحيازة أسلحة نووية، مؤكدًا تطلعه لما هو أفضل من وقف لإطلاق النار خلال الحرب المتواصلة منذ خمس أيام مع إسرائيل.

 

طهران تقترب جدًا من امتلاك سلاح نووي

وشدد ترامب على أنه طهران تقترب جدًا من امتلاك سلاح نووي، مبديا رغبته في «استسلام كامل» منها وقال: «إذا كانت إيران تريد الحديث فهم يعلمون كيف يتواصلون معي». 

 

مبعوثه للسلام ستيف ويتكوف بغرض التفاوض مع إيران

وحذر ترامب إيران من استهداف المصالح الأمريكية قائلًا: «سنرد بحزم، وسنطلق العنان لقواتنا إذا استهدفت إيران مصالحنا».

 

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يفكر في إرسال نائبه جي دي فانس ومبعوثه للسلام ستيف ويتكوف بغرض التفاوض مع إيران.

 

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