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رياضة

كأس العالم للأندية، ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بالميراس البرازيلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كأس العالم للأندية، أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا يمثلون مختلف قارات العالم.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الأولى كالتالي:

ويلتقي في الجولة الثانية من دور المجموعات، الأهلي مع بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي مع إنتر ميامي الأمريكي.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيًّا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأول الأحد. 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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كأس العالم للأندية الأهلي بالميراس البرازيلي بورتو البرتغالي إنتر ميامي الأمريكي

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