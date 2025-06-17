عقب تدشين القاطرة إسماعيلية 1، رئيس هيئة قناة السويس يشيد بالتعاون مع ترسانة الإسكندرية

أشاد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عقب تدشين القاطرة ( إسماعيلية 1) بالتعاون مع شركة ترسانة الأسكندرية، لتصنيع منتج وطنى يضاهى المنتجات العالمية، ويكون إضافة قوية لمنظومة العمل بالهيئة.



أسامة ربيع: القاطرة إسماعيلية الإضافة الاجدد والأحدث فى الأسطول البحري لهيئة قناة السويس

وأشار رئيس هيئة قناة السويس خلال مراسم تدشين القاطرة ( إسماعيلية 1 ) إلى أن القاطرة الجديدة تعد الإضافة الأحدث والأكبر فى تاريخ الأسطول البحرى للهيئة.



مواصفات القاطرة إسماعيلية

ويبلغ طول القاطرة 71.6 متر، وعرضها 18.5متر، وغاطس٧ أمتار، فيما تصل سرعة القاطرة إلى 16 عقدة، فضلًا على العديد من المميزات التى تمكنها من تنفيذ كافة المهام المحددة لها بكفاءة وإقتدار.

يأتى ذلك إنعكاسًا للتطور الذى تشهده شركة ترسانة الأسكندرية خلال الآونة الأخيرة تماشيًا مع الرؤية الإستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق الريادة بكافة المجالات.

وكانت هيئة قناة السويس دشنت في وقت سابق القاطرتين "عزم ١ " و"عزم ٢"، باكورة إنتاج ترسانة جنوب البحر الأحمر.

عقد شراكة بين هيئة قناة السويس وترسانة البحر الأحمر

وكانت هيئة قناة السويس، أبرمت عقد شراكة مع ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء السفن والقطع البحرية منها بناء ١٠ قاطرات بحرية تحمل إسم "عزم" من طراز" Rastar 3200-W" بقوة شد ٩٠ طنا والمجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق من الفئة الأولى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بناء ١٢ سفينة صيد أعالي بحار وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تتويج الشراكة بين الجانبين

وأكد الفريق ربيع أن مصنع مصر للقاطرات يعد تتويجا لعقد الشراكة القائمة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ونموذج طموح يحتذى به في التعاون مع القطاع الخاص حيث يستهدف العمل المشترك نحو توطين الصناعات البحرية في الترسانات الوطنية بما يتيح تلبية احتياجات السوق الداخلي وخلق فرص عمل وفتح أسواق خارجية للتصدير.

توطين الصناعات البحرية

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات البحرية وتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة وذلك بإضافة ٢٨ قاطرة من طرازات مختلفة وقوة شد متباينة تتيح تلبية كافة متطلبات العمل داخل المجرى الملاحي للقناة وخارجه.





بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار

وأضاف رئيس الهيئة أن العمل مستمر لتنفيذ التكليفات الرئاسية الجديدة ببناء 12 سفينة صيد أعالي بحار بتكنولوجيا متقدمة لتعمل كمنطومة متكاملة لصيد وإنتاج وتغليف الأسماك ضمن جهود تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من خلال طرازين مختلفين من تصميم مكتب التصميم الأسباني INSE NAVAL، أما الطراز الأول فهو طراز سفن صيد جر FT طولها ٥٠ مترا، وعرضها ٩.٧٥ متر، بعمق ٤.٩ متر، تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية BV، والطراز الثاني هو طراز سفن صيد جانبية طولها ٥٠ مترا، وعرضها ١٠ متر، بغاطس ٤.٢ متر، تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.



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