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رياضة

مانشستر يونايتد: نخطط لحصد الدوري الإنجليزي 2028

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، أكد عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، أن هناك خطة طموحة تم وضعها تهدف إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي موسم 2028.

وقال “برادة”، إن النادي يستعد للاحتفال بمرور 150 عاما على تأسيسه عام 2028، وأن الهدف هو الفوز بلقب دوري الرجال والسيدات، لتكون احتفالية كبيرة.

وأضاف برادة: "الأمر يتعلق بوضع سلسلة من الأهداف ضمن إطار زمني محدد، حتى نتمكن من تركيز جهودنا وطاقتنا على تحقيق ذلك الهدف".

وأكمل تصريحاته: "أنهينا الموسم الماضي في المركز الـ15 وقد تبدو الأمور مستحيلة، لكن لا مستحيل في كرة القدم، ونسعى لتحقيق الحلم والهدف بكل الطرق الممكنة".

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مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي كرة القدم عمر برادة دوري الرجال

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