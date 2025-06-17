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الزواج والطلاق بين الواقع والمأمول، ندوة بمكتبة الإسكندرية

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية

ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان «الزواج والطلاق بين الواقع والمأمول»، وذلك يوم الإثنين 23 يونيو 2025، من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، في مقر المكتبة بمركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.

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يشارك في الندوة نخبة من المتخصصين في الشأن الديني والاجتماعي؛ حيث يُحاضر كل من الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والقس بولس عوض، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية بالإسكندرية، والدكتور طارق عبد السلام، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الزوجية.

 


تتناول الندوة القضايا المتعلقة بمؤسسة الزواج والطلاق من زوايا متعددة -دينية ونفسية ومجتمعية- في ظل التحديات المعاصرة، بهدف طرح رؤى متوازنة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير بيئة حوار مشترك بين كافة الأطراف المعنية.

 


الندوة مفتوحة للجمهور، وتأتي في إطار اهتمام برنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية بقضايا المرأة والأسرة، وسعيه لخلق مساحة للنقاش البنَّاء حول القضايا الاجتماعية الجوهرية.

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بمكتبة الإسكندرية الاسكندرية المرأة

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