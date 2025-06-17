الثلاثاء 17 يونيو 2025
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رياضة

ريبيرو يجتمع مع طبيب الأهلي للاطمئنان على إصابة كوكا

احمد نبيل كوكا
احمد نبيل كوكا

يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على إصابة أحمد نبيل كوكا الظهير الأيسر للفريق الذي يعاني من الإصابة بكدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، حيث تحسم الجلسة موقف اللاعب بشأن التواجد من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة بالميراس المقبلة. 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صور مران الفريق الأول في نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية. 

 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيًّا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأول الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي

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الأهلي بالميراس كوكا

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