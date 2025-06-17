بمواصفات محددة، ألونسو يطالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم جديد

وجه تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد، طلبا لإدارة النادي للتعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تهدف لتعزيز الخط الأمامي بخيارات بديلة فعالة.

صفات المهاجم الجديد المطلوب في ريال مدريد

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم يمتلك خصائص مشابهة لرأس الحربة خوسيلو، اللاعب السابق في صفوف الميرنجي، على أن يكون فعالًا داخل منطقة الجزاء، ومنخفض التكلفة، وقادرًا على تقبل دور ثانوي خلف المهاجمين الأساسيين.

الطلب جاء بتوصية مباشرة من ألونسو، الذي اعتاد على العمل مع مهاجمين من هذا الطراز، مثل فيكتور بونيفيس وبورخا إجليسياس، حيث يشكّلون إضافة تكتيكية دون تعطيل المنظومة الأساسية.

استبعاد جيوكيريس من الحسابات

وتسعى إدارة ريال مدريد لتلبية رغبة المدرب الجديد، ومن بين الأسماء المعروضة على ريال مدريد، يأتي المهاجم فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتينج لشبونة، الذي نال إعجاب الإدارة، لكنه استُبعد بسبب تكلفته المرتفعة ورؤية النادي له كمهاجم أساسي وليس بديلًا.

يأتي ذلك في ظل إصابة البرازيلي إندريك في العضلة الخلفية، ما دفع ريال مدريد إلى تصعيد جونزالو جارسيا من فريق كاستيا ليكون المهاجم الاحتياطي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويُعرف عن ألونسو إعجابه بالواعد جارسيا البالغ 21 عامًا، رغم أنه من المتوقع رحيله لاحقًا خلال الصيف.

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