محافظ الإسكندرية يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مصطفى كامل العسكرية الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية، وذلك لمتابعة سير أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2024 / 2025.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، خالية من المعوقات التي قد تؤثر على تركيزهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على تهيئة المناخ الملائم للطلاب من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين اللجان، وتوفير بيئة صحية ملائمة داخل المدارس وخارجها، كما وجه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في محيط اللجان، ورفع الإشغالات والمخلفات بشكل فوري، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتحفظ على مكبرات الصوت لتأمين الهدوء اللازم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور العربي أبوزيد أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ (58911) طالبًـا منهم (15699) طالبًا للشعبة الأدبية، و(28312) طالبًا لشعبة العلوم، و(12271) طالبًا لشعبة الرياضيات و(2629) طالبًا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام (149) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، مؤكدًا على التعليمات المشددة بالالتزام على حظر استخدام الهواتف المحمولة وكافة الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

ويأتي هذا في إطار حرص محافظ الإسكندرية على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة للطلاب خلال أداء الامتحانات، والتأكد من انتظام العملية الامتحانية بما يعكس حرص الدولة على دعم أبنائها وتوفير المناخ الملائم لتحقيق أفضل النتائج.

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