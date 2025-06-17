زايد التخصصي تجري فحوصات طبية شاملة لـ300 لاعب من مختلف الأندية المصرية

أعلن مستشفى الشيخ زايد التخصصي تنفيذ مبادرة طبية رياضية رائدة لخدمة لاعبي الأندية المصرية، في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتفعيل المشاركة المجتمعية في المستشفيات والمراكز التابعة.

العيادات الخارجية استقبلت على مدار يومي السبت والأحد نحو 300 لاعب من مختلف الأندية المصرية

وصرح الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، بأن العيادات الخارجية استقبلت على مدار يومي السبت والأحد نحو 300 لاعب من مختلف الأندية المصرية، على رأسها أندية الأهلي، وادي دجلة، الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر، وذلك لإجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة ضمن بروتوكولات التعاون المشترك مع الاتحاد المصري للألعاب الرياضية، والتي شملت رياضات: كرة القدم، الكرة الطائرة، التنس، السباحة، والجمباز.

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن هذه المبادرة تأتي دعمًا للجهود الوطنية في مجالي الصحة والرياضة، وتعزيزًا للدور المجتمعي الذي تضطلع به مستشفيات الأمانة في نشر الوعي الطبي وتقديم الخدمات الوقائية للمجتمع، مشيرة إلى أن المبادرة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري بمقر مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

تتضمن أهداف المبادرة:

ضمان اللياقة الصحية الكاملة للاعبين.

الكشف المبكر عن المشكلات الصحية المحتملة.

نشر ثقافة الفحص الدوري والرعاية الوقائية داخل الوسط الرياضي.

وفي السياق ذاته أوضح جودة أن الفحوصات الطبية شملت:

قياس الوظائف الحيوية الأساسية.

تحليل صورة الدم الكاملة (CBC).

فحص وظائف الكبد والكلى.

تحاليل الكوليسترول وسكر الدم.

قياس إنزيمات القلب.

إجراء موجات فوق صوتية (إيكو) للقلب.

تقييم القدرة التنفسية.

كشوفات تخصصية في الباطنة والقلب والصدر.

مراجعة التاريخ المرضي العائلي (Family Screening).

توقيع الكشف الطبي على الوالدين إذا استدعت الحاجة.



وأشار جودة إلى أن إجمالي الفحوص والكشوف الطبية التي أُجريت خلال المبادرة بلغ ما يقرب من 5,000 فحص طبي، مؤكدًا أن المستشفى على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات طبية متقدمة تسهم في دعم المنظومة الصحية والرياضية في مصر.

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