نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025، الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس خلال أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، قد أوشكت على الانتهاء، حيث تُجرى حاليًا المراجعة النهائية وتجميع الدرجات تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن النتيجة من المنتظر اعتمادها من اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، في نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم الإعلان عنها إلكترونيًا فور الاعتماد.

الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن النتيجة ستكون متاحة لجميع الطلاب عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، حيث يمكن الاستعلام عنها باستخدام الاسم ورقم الجلوس. وسيتم نشر الرابط فور تفعيله من الجهات المختصة.

إحصائيات: 98 ألف طالب و453 لجنة امتحانية

وشهدت محافظة الغربية هذا العام أداء نحو 98 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، تم توزيعهم على 418 لجنة تعليم عام، و35 لجنة للتعليم المهني. وقد بلغ عدد طلاب التعليم العام 93,240 طالبًا، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة المهنية 4,586 طالبًا.

تصحيح دقيق ومراجعة شاملة لضمان العدالة

وأوضح وكيل تعليم الغربية أن أعمال التصحيح تمت على يد فرق متخصصة، مع تطبيق أعلى درجات الدقة والشفافية في رصد الدرجات. كما أُخذت بعين الاعتبار الأسئلة التي أثارت جدلًا، وتم التعامل معها بما يضمن مصلحة الطالب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

لا مخالفات.. والامتحانات مرت بسلاسة

وبحسب مصادر تعليمية، فقد جرت الامتحانات بهدوء تام دون رصد مخالفات تُذكر، وسط إجراءات رقابية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بكل انضباط.

مستقبل الطلاب على المحك

وتُعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية بمثابة نقطة تحول هامة في حياة الطلاب، حيث تحدد مساراتهم التعليمية التالية، سواء في التعليم الثانوي العام أو الفني. ويترقب أولياء الأمور والطلاب النتيجة بترقب، على أمل أن تعكس نتائجهم جهودهم المبذولة على مدار العام الدراسي.

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