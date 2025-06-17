إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعد على أملاك الدولة بقرى البدرشين في الجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح المحافظ أن مركز ومدينة البدرشين شهد تنفيذ حملة مكبرة للتصدي للتعديات، أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة 8400م² بقرى الطرفاية وأبو رجوان ونزلة الشوبك، وتنوعت التعديات ما بين أراضٍ تابعة لأملاك الدولة "ولاية الأوقاف والموارد المائية والري" ومتغيرات مكانية خارج الحيز العمراني.

تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.