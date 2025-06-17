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أخبار مصر

إزالة 27 حالة بناء مخالف وتعد على أملاك الدولة بقرى البدرشين في الجيزة

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي أملاك الدولة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح المحافظ أن مركز ومدينة البدرشين شهد تنفيذ حملة مكبرة للتصدي للتعديات، أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة 8400م² بقرى الطرفاية وأبو رجوان ونزلة الشوبك، وتنوعت التعديات ما بين أراضٍ تابعة لأملاك الدولة "ولاية الأوقاف والموارد المائية والري" ومتغيرات مكانية خارج الحيز العمراني.

تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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