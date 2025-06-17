محافظ مطروح وسفير السودان يشهدان تخرج دفعة جديدة من طبيبات الأحفاد (صور)

شهد اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، احتفال جامعة الأحفاد للبنات بالسودان بتخرج دفعة جديدة من طالبات الدراسات الطبية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين.

حفل تخرج طبيبات الاحفاد

جاء ذلك بحضور الفريق الركن ياسر محمد عثمان، مدير عام الإدارة العامة لمعابر والمنافذ الحدودية بجمهورية السودان، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور قاسم بدري، رئيس جامعة الأحفاد للبنات بجمهورية السودان، والدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتورة آمنة بدري، نائب رئيس جامعة الأحفاد للبنات بجمهورية، والدكتور محمد هشام، عميد كلية الطب البشري بالعلمين، والدكتورة إيناس عزيز مالك، عميد كلية الطب بجامعة الأحفاد للبنات بجمهورية السودان، الدكتور محمود الزلباني عميد القطاع الطبي بفرع الأكاديمية بالعلمين، الدكتور أحمد سعد مدير المستشفيات بالأكاديمية، موالدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور طارق كاسح، نقيب أطباء مطروح.

حفل تخرج طبيبات الاحفاد



في كلمته، أثنى محافظ مطروح، على الدور الحيوي للأكاديمية العربية في إنجاح هذا التعاون الأكاديمي، مؤكدًا أن هذا التخرج ليس نهاية لمرحلة دراسية، بل "بداية لمسيرة مهنية وإنسانية عظيمة في مهنة الطب التي تجمع بين المهارة والمسؤولية بين العقل والقلب.

حفل تخرج طبيبات الاحفاد

سفير السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي

من جانبه، أعرب سفير جمهورية السودان بالقاهرة عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال الذي يحمل "أكثر من مدلول"، مشيدًا بمدينة العلمين وتطورها العمراني والتنموي.

حفل تخرج طبيبات الاحفاد

وخص الأكاديمية العربية ورئيسها، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بالشكر على "التسهيلات الكبيرة التي قدمت للطلاب والطالبات السودانيين طيلة الفترة الماضية."

ووجه السفير رسالة للخريجات مفادها أن هذا "ليس النهاية ولكنها البداية"، داعيًا إياهن لمواصلة الاطلاع والتحصيل، ومؤكدًا أن "المعرفة هي أساس كل شيء" وأن الدراسات الطبية "أمانة في المقام الأول."

حفل تخرج طبيبات الاحفاد

واختتم كلمته بتوجيه الشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير ولكل من ساهم في إنجاح هذه الشراكة، مشيرًا إلي أن هذا التخرج يمثل شهادة حية على قوة التعاون العربي وقدرة الإرادة على تجاوز التحديات.

حفل تخرج طبيبات الاحفاد



ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، بالحضور، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية وجامعة الأحفاد، والتي وصفها بأنها "تجاوزت كونها تعاونًا أكاديميًا إلى كونها تعبيرًا صادقًا عن وحدة المصير العربي.

حفل تخرج طبيبات الاحفاد

وأشار إلى أن الأكاديمية فتحت أبوابها للطالبات السودانيات في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها السودان، موفرة "بيئة تعليمية متكاملة" ودعمًا يشمل كافة أوجه الحياة الجامعية، لتكون الأكاديمية "بيتًا ثانيًا لطالباتنا العزيزات."

حفل تخرج طبيبات الاحفاد

وبدوره قدم الدكتور محمد هشام، عميد كلية الطب بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، قدم تهانيه للخريجات، واصفًا إياهن بـ"النخبة المتفوقة".

وأشاد بالدعم اللامحدود من محافظة مطروح ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اللذين أتاحا فرص التدريب للطالبات، وشكر أساتذة الكلية على جهودهم.

حفل تخرج طبيبات الاحفاد

من جانبها وصفت الدكتورة إيناس، عميد كلية الطب بجامعة الأحفاد، هذا اليوم بـ"العظيم وطال انتظاره"، مؤكدة أن هذه الشراكة في "الوطن الثاني مصر" عززت الثقة والتمكين للطالبات.

من جهتها أوضحت الدكتورة آمنة بدري نائب رئيس جامعة الاحفاد للبنات، أن الاتفاقية مع الأكاديمية العربية كانت بمثابة "طوق نجاة" في ظل ظروف الحرب، موجهة الشكر لأعضاء هيئة التدريس والأكاديمية وجامعة الدول العربية، واختتمت كلمتها بالشكر الجزيل لـ"مصر وأهل مصر الكرماء" الذين هيأوا للطالبات "اندماجًا سلسًا وناعمًا في المجتمع المصري."

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