تنس الطاولة، هنا جودة تتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي

تنس الطاولة، واصلت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، تقدمها في التصنيف العالمي لتنس الطاولة للسيدات لتحتل المركز الـ24 عالميًا.

وبذلك تحقق هنا جودة أفضل تصنيف لها في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، حيث كانت تحتل المركز الـ25 في تصنيف الشهر الماضي.

وحافظت هنا جودة، على المركز الأول عربيًا وإفريقيًا، حيث تتربع على الصدارة منذ فترة كبيرة، ولازالت تتواجد في المركز الأول.

يذكر أن هنا جودة انضمت إلى نادي ميتز الفرنسي، حيث تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد وتشارك في منافسات الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.