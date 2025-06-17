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رياضة

تنس الطاولة، هنا جودة تتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي

هنا جودة، فيتو
هنا جودة، فيتو

تنس الطاولة، واصلت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، تقدمها في التصنيف العالمي لتنس الطاولة للسيدات لتحتل المركز الـ24 عالميًا.

وبذلك تحقق هنا جودة أفضل تصنيف لها في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، حيث كانت تحتل المركز الـ25 في تصنيف الشهر الماضي.

وحافظت هنا جودة، على المركز الأول عربيًا وإفريقيًا، حيث تتربع على الصدارة منذ فترة كبيرة، ولازالت تتواجد في المركز الأول.

يذكر أن هنا جودة انضمت إلى نادي ميتز الفرنسي، حيث تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد وتشارك في منافسات الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

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