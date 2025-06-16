الإثنين 16 يونيو 2025
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حوادث

شخص يطعن زوجته وابنته بسكين أمام بوابة بالرحاب

زوج يطعن زوجتة
زوج يطعن زوجتة

طعن زوج زوجته وابنته بسلاح أبيض " سكين "وذلك إثر مشاجرة بينهما أمام بوابة ١٣ بالرحاب، وتم تحرير المحضر اللازم، وعززت الإسعاف بسيارة لنقل المصابين لمستشفي القاهرة الجديدة.

وخلال الفحص تبين أن الزوج تشاجر مع زوجته، ثم استل الزوج سلاحا أبيض "سكين " وقام بطعن زوجته وابنته، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

 

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