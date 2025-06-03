الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بـ"خلية التجمع"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع، لجلسة 6 سبتمبر المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015، وحتى 16 يونيو من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

 

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المستشار محمد السعيد الشربيني قسم التجمع قيادة جماعة إرهابية جرائم تمويل الإرهاب

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