الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دفاع المتهمين في قضية رشوة الجمارك الثانية يتقدم بـ 5 طلبات للمحكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

طالب دفاع المتهمين في قضية رشوة الجمارك الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم من محكمة جنايات القاهرة استدعاء المدير العام للفروع ورئيس القطاع بمصلحة الجمارك لسماع أقواله، كما طلب استخراج بيان بحالة وظيفة المتهمة الأولى في القضية مع استخراج بيان لوصف الاختصاصات الوظيفية لها.  

كما طالب الدفاع بضم دفتر الحوادث المرورية المذكورة في القضية منذ بداية 2023، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من الملف الوظيفي للمتهم السابع، مع إضافة بيان الحالة الوظيفية له من حيث الاختصاص الوظيفي. 

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2020 حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى الرابع عشر موظفين عموميين،  طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم. 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر، والسادس عشر، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأول حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الجمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضربية الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة توصية المتهمة الأولى، بأن دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات التصدير وإخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش حال تحديد موعد لها بالفرع استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضية رشوة الجمارك الثانية رشوة الجمارك الثاني محكمة جنايات القاهرة

مواد متعلقة

الشاهد في قضية رشوة الجمارك الثانية يجيب عن أسئلة الدفاع

بدء محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الثانية

في قضية رشوة مصلحة الجمارك، تخفيف عقوبة متهم إلى السجن 5 سنوات

ads

الأكثر قراءة

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي

كهربا يثير الجدل بعد أزمته مع جمهور الأهلي، والنشطاء: الفولت العالي انتهى

زغلول صيام يكتب: أيوه الجمهور على حق يا شناوي أنت وكهربا وإمام!

نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي بعد قليل

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

منوعات

المزيد

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية