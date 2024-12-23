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حوادث

الشاهد في قضية رشوة الجمارك الثانية يجيب عن أسئلة الدفاع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى ضابط مجري التحريات في قضية اتهام 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم. 

وأجاب الشاهد عن سؤال للدفاع يتعلق بسبب التأخير في القبض على المتهمين قائلا بأنه يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية ولا يمكن الإفصاح عنها.

 

وأشار الشاهد إلى أنه قام بمراقبة المتهمين قبل الواقعة.  

وطالب الدفاع بإخلاء سبيل موكليه ووصل المتهمون الي جلسة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة. 

 

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من شهر مايو عام 2020 حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى الرابع عشر موظفين عموميين،  طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.  

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر، والسادس عشر، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الجمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة توصية المتهمة الأولى، بأن دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات التصدير وإخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش حال تحديد موعد لها بالفرع استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.

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محكمة جنايات القاهرة قضية رشوة الجمارك الثانية رشوة الجمارك الثانية

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