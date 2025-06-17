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محافظ الدقهلية يتابع امتحانات الثانوية من داخل غرفة الشبكة الوطنية (صور)

محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع امتحانات الثانوية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ على انتظام وصول أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات في الوقت المحدد، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بالمواعيد والإجراءات التأمينية الدقيقة لتأمين نقل الأوراق وضمان سلامة العملية الامتحانية.

تهيئة الجو النفسي للطلاب، وتوفير الهدوء والنظام

و شدد المحافظ على ضرورة تهيئة الجو النفسي للطلاب، وتوفير الهدوء والنظام داخل وحول اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع توفير كافة سبل الدعم والمساعدة للقائمين على أعمال المراقبة والملاحظة.

 

الحالة العامة للنظافة في الشوارع المحيطة باللجان

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة في الشوارع المحيطة باللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بما يعكس المظهر الحضاري والبيئة الملائمة للطلاب.

وتابع "مرزوق" الحالة العامة بمواقف السيارات، موجها بضرورة تيسير حركة الانتقال وعدم وجود أي معوقات تؤثر على وصول الطلاب إلى اللجان في الموعد المناسب، مع تأكيده على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتوفير وسائل المواصلات اللازمة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، راجع المحافظ الموقف التنفيذي للتعامل مع المتغيرات المكانية، موجها بالتعامل الفوري والحاسم مع أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، بما يحفظ النظام العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وأكد اللواء طارق مرزوق في ختام متابعته، على استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة، لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال فترة الامتحانات، وتوفير الدعم الكامل للطلاب والقائمين على العمل داخل اللجان.

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