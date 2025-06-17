محافظ الدقهلية يتابع جهود المراكز والمدن والأحياء في التصدي لظاهرة التلوث السمعي (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

منع استخدام أي مكبرات صوت

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولًا بأول.

التصدي للتلوث السمعي حملة بشرق المنصورة

وتنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة مكبرة على أجهزة الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الإشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية بالحي، أسفرت عن ضبط ومصادرة 5 تابلوه سماعات، جهاز بازوكا، 4 أجهزة صب، 3 جهاز جي إم.

حملة الشغالات بتمي الأمديد

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، بتنفيذ حملات دورية بالمدينة والوحدات التابعة بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة النقل البطئ وقسم الإشغالات، للتصدي لظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي بكافة أشكاله، وشن حملة على التكاتك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، أسفرت عن مصادرة 5 أجهزة صوت تكاتك وموتوسيكلات.

حملة على التكاتك بمشاركة نواب رئيس المركز والإشغالات

وقامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بقيادة حملة على التكاتك بمشاركة نواب رئيس المركز والإشغالات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 17 بازوكا، و4 طقم صوت، 2 ميكرفون، بالإضافة إلى رفع عدد من الإشغالات بالمدينة، وقام الدكتور ابراهيم صابر رئيس مركز ومدينة نبروه بمتابعة أعمال حملة على التكاتك أسفرت عن ضبط ومصادرة 7 أجهزة صوت متنوعة، بمشاركة نواب رئيس المدينة والإشغالات.

حملة على التكاتك في الكردي

وفي مدينة الكردي، قام وائل عابد رئيس المدينة بمتابعة أعمال حملة على التكاتك أسفرت عن ضبط ومصادرة 10 أجهزة بازوكا، 16 سماعة خشب متنوعة، في حملة لضبط أجهزة التلوث السمعي بالمدينة، كما قام الأستاذ نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية بمتابعة حملة على التكاتك، أسفرت عن ضبط ومصادرة 2 جهاز بازوكا كبير، 8 سماعة صغيرة، جهاز hd، جهاز بازوكا صغير.

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