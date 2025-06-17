وكيل طب قصر العيني يكشف إسهاماتها في مجال الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية

أكد الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل كلية طب قصر العيني، لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الكلية لها اسهامات كبيرة في مجال الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية.

وأشار، خلال زيارة سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية للكلية، إلى مساهمة طب قصر العيني في إنشاء مركز لأمراض الجهاز الهضمي والكبد في مدينة موهمبيلي بدار السلام في تنزانيا، ليكون مركزًا لخدمة الرعاية الطبية وتدريب الكوادر الطبية في دول شرق أفريقيا.

ولفت قاسم إلى أن كلية طب قصر العيني، قامت بتدريب عدد من الأطباء في نفس المستشفي على علاج الحالات الحرجة.

دور قصر العيني في تدريب الكوادر الطبية بإفريقيا

بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مشاريع تعليمية وتدريبية وطبية بعدة دول أفريقية من بينها تونس، المغرب، الجزائر، السودان، أوغندا، ونيجيريا.

وأوضح وكيل الكلية أن من أبرز هذه الإسهامات إدخال مقرر دراسي حول التجارب السريرية في جامعة محمد بن عبد الله بمدينة فاس في المملكة المغربية.

جاءت الزيارة في إطار التعرف على البرنامج الفرنسي لتدريس الطب بكلية طب قصر العيني، والذي يعد الأول من نوعه في مصر. ويستهدف الطلاب الأفارقة من الناطقين باللغة الفرنسية.

وأكدت كلية طب قصر العيني، أنها انتهت من ترجمة مناهج الورقتين الأولى والثانية للغة الفرنسية بشكل كامل عمليا ونظريا، بالإضافة إلى أسئلة الامتحانات التي جرت مراجعتها بدقة من لجنة أكاديمية متخصصة، وتعكف الآن على ترجمة مناهج السنة الثالثة ليصبح البرنامج جاهزا لبدء الدراسة.

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