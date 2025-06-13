نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)

استقبل الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، خلال جولة تفقدية داخل الكلية لمتابعة امتحانات الفرقة الأولى BMS103.

جولة نائب رئيس جامعة القاهرة في امتحانات طب قصر العيني

جاء ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على متابعة سير العملية الامتحانية وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب، وتحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.

جولة نائب رئيس جامعة القاهرة في امتحانات طب قصر العيني

شارك في الجولة كل من الدكتورة حنان مبارك، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد السميع، رئيس كنترول الامتحانات، بالإضافة إلى عدد من الإداريين المعنيين بتنظيم سير الامتحانات.

جولة نائب رئيس جامعة القاهرة في امتحانات طب قصر العيني

وخلال الجولة، أعرب الدكتور أحمد رجب عن تقديره للجهود التي تبذلها الكلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتابع بشكل مستمر أداء الكليات وتسعى لتوفير أفضل الظروف الممكنة للطلاب، بما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق معايير الجودة والشفافية في جميع مراحل الامتحان.

جولة نائب رئيس جامعة القاهرة في امتحانات طب قصر العيني

نائب رئيس جامعة القاهرة يؤكد سرعة التصحيح لامتحانات نهاية العام

وشملت الجولة التأكد من التزام اللجان بالهدوء والانضباط، ومطابقة الأسئلة للتعليمات الأكاديمية، ومدى شمولها لكافة جوانب المعرفة والمهارات، إضافة إلى التأكد من تفعيل جميع التعليمات والقرارات المتعلقة بسير الامتحانات.

جولة نائب رئيس جامعة القاهرة في امتحانات طب قصر العيني

كما أكد على سرعة التصحيح والمراجعة عقب انتهاء الامتحانات مباشرة لضمان دقة وسرعة إعلان النتائج.

جولة نائب رئيس جامعة القاهرة في امتحانات طب قصر العيني

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين ودورهم الفعال في تنظيم الامتحانات بما يخدم مصلحة الطلاب. وأوضح أن الكلية ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات المعتمدة من الجامعة، وتعمل بروح الفريق لتحقيق أفضل النتائج.

جولة نائب رئيس جامعة القاهرة في امتحانات طب قصر العيني

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة المتابعة الدورية التي تنفذها إدارة الجامعة للاطمئنان على سير الامتحانات بكافة الكليات، بما يعكس التزام الجامعة الدائم بجودة التعليم وحرصها على دعم الطلاب في مختلف مراحلهم الدراسية.

جولة نائب رئيس جامعة القاهرة في امتحانات طب قصر العيني

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