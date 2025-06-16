طلاب طب قصر العيني يناقشون التحرش الإلكتروني وأضرار السجائر الإلكترونية

نظمت كلية طب قصر العيني اليوم العلمي الطلابي الثالث تحت شعار "في الوقاية حماية"، بحضور قيادات الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب، تأكيدًا على الدور الريادي لكلية الطب في نشر التوعية الوقائية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.

وجاءت الفاعلية برعاية وحضور الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومتابعة وتنفيذ الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

ويأتي هذا الحدث استكمالًا لسلسلة مؤتمرات "في الوقاية حماية"، التي أطلقتها الدكتورة شيرين غالب، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي الوقائي بين الطلاب والمجتمع، وسعيًا لترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية في نفوس الأجيال القادمة من الأطباء.

طلاب طب قصر العيني يناقشون السلامة والصحة النفسية للأطفال

وشهد اليوم العلمي تفاعلًا كبيرًا من طلاب الفرقة الثالثة، حيث تم تقسيمهم إلى عشرين مجموعة ناقشت خمسة موضوعات محورية تمس السلامة الصحية والنفسية والقانونية، وهي: إساءة معاملة الأطفال، التحرش الإلكتروني، الألعاب والأفلام العنيفة، إعادة التدوير، والسجائر الإلكترونية والـVape.

وأبدع الطلاب في إعداد وتقديم بروشورات توعوية تم توزيعها على أفراد المجتمع المحلي، مع توثيق الأنشطة من خلال مقاطع مرئية، كما قدمت بعض المجموعات عروضًا مسرحية ومجسمات تفاعلية عكست مدى استيعابهم للرسائل التوعوية وأهمية إيصالها بطرق إبداعية، وقد نالت هذه الأنشطة إشادة واسعة من الحضور من حيث جودة المحتوى، وروح الفريق، والابتكار.

من جانبها، أعربت الدكتورة شيرين غالب عن فخرها بالمستوى الذي أظهره الطلاب من وعي وإبداع في تناول قضايا مجتمعية تمس حياة الإنسان وسلامته، مؤكدة أن الوقاية هي خط الدفاع الأول، وهي مسؤولية مشتركة يجب أن تكون جزءًا من ثقافة المجتمع. كما أشارت إلى أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية والتوعوية التي ينظمها قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، بهدف ترسيخ مفاهيم الوقاية ودعم المبادرات الطلابية.

وشارك في تحكيم وتقييم الأنشطة، وشارك في العمل الأكاديمي نخبة من الأساتذة، الدكتورة عبير زايد والدكتورة هدي الغمري والدكتورة ايمان فوزي جاب الله،والتوجيهي كل من: الدكتورة أماني عبد الفتاح، الدكتورة مها علي، الدكتورة سارة بهاء، الدكتورة مروة مجدي، الدكتورة مي مجدي، الدكتور خالد محيي، الدكتورة علا مصطفى، الدكتورة شيماء السعيد، الدكتورة ندى سليم، الدكتورة ميادة محمد، الدكتورة ميرال عادل، الدكتورة ريهام فايز، الدكتورة دعاء توفيق، الدكتورة رحمة نور الدين، الدكتورة أمنية عادل، الدكتورة مروة إسحاق، الدكتورة مي الليثي، الدكتورة فاطمة العربي، الدكتورة مريم مجدي، الدكتورة أمنية مصطفى، والدكتور أحمد فتحي، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما تميز عدد من الطلاب في تنفيذ الأنشطة، من بينهم: عبد الرحمن صالح، إسراء نبيل، وجنة إيهاب، وغيرهم من الطلاب الذين أثبتوا وعيهم وحسهم المجتمعي العالي.

وفي ختام الفعالية، تم التأكيد على أن الوعي هو أساس الوقاية، وأن الحفاظ على النفس البشرية مسؤولية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع، مع الاستمرار في دعم الأنشطة الطلابية التوعوية، بما يعزز من مكانة كلية طب قصر العيني كمنارة للعلم والمعرفة وخدمة المجتمع.

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