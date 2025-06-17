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سياحة وفنادق الإسكندرية تعقد ملتقاها التوظيفي السنوي

الملتقي التوظيفي
الملتقي التوظيفي بالاسكندريه

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، ملتقى التوظيف السنوي لقسم الدراسات السياحية وبرنامج السياحة والضيافة والتراث، وذلك بمتحف الكلية، وبحضور الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة دينا عز الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان العصار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمر القصراوي رئيس قسم الدراسات السياحية والمدير التنفيذي للبرامج الجديدة والمتخصصة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلين عن 16 شركة سياحة و4فنادق ومطاعم، وطلاب وخريجى الكلية.

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وأشارت الدكتورة عبير عطية أن هذا الملتقى يأتى بهدف فتح قنوات تواصل بين الكلية وسوق العمل لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب والخريجين، وإعداد خريج يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

 

وأوضحت أن الكلية حريصة على تخريج طالب قادر على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي لذلك تهتم الكلية بتدريب الطلاب بدءًا من السنة الثانية وذلك فى جميع أقسام الكلية سواء بالتدريب فى شركات السياحة أو تنظيم الرحلات العلمية للأماكن الاثرية بمصر.

 

 ووجهت الدكتورة عبير عطية رسالة دعم للطلاب خلال الملتقى ليكونوا واجهة مشرفة لمصر من خلال عملهم في مجال السياحة والفنادق والإرشاد السياحي.

وأكدت الدكتورة دينا عز الدين أن هذا الملتقى يعتبر تجربة مهمة للطلاب باعتباره الخطوة  الأولى في حياتهم العملية من خلال عقد المقابلات الشخصية مع الشركات  لإتاحة الفرصة لهم للتدريب والتعرف على متطلبات سوق العمل الجديدة.

وأوضحت الدكتور حنان العصار أن الكلية تضع خطة لتدريب الطلاب منذ الإلتحاق بالكلية لحين تخرجهم وذلك من خلال التواصل المستمر مع شركات السياحة لتوظيف عدد كبير من الطلاب بعد التخرج، كما قامت الكلية بتوفير نظام التعليم التبادلي الذي يدعم فكرة العمل مع الدراسة وذلك أيضا لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للطلاب.

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الاسكندرية كلية السياحة والفنادق الدكتورة عبير عطية

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