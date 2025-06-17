12 صورة ترصد مران الأهلي الأول في نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صور مران الفريق الأول في نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيًّا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأول الأحد.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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