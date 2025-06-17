الثلاثاء 17 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

"الخان" تحيي أمسية طربية في قصر الأمير طاز بقيادة فادي المغربي

فرقة الخان، فيتو
فرقة الخان، فيتو

يستضيف مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز بحي الخليفة، في الثامنة من مساء الخميس القادم الموافق 19 يونيو الجاري، أمسية موسيقية متميزة لفرقة "الخان" بقيادة الفنان فادي المغربي، ضمن أنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية لدعم الفنون الجادة والفرق المستقلة.

تُعد فرقة "الخان" من التجارب الموسيقية المعاصرة التي تواصل تقديم الطرب المصري الأصيل برؤية حديثة، حيث تستلهم أعمالها من روح مدرسة الفن الراقي التي ازدهرت في النصف الأول من القرن العشرين، مع الحفاظ على بنية موسيقية رصينة وتقديمها بأسلوب يناسب الذائقة المعاصرة.

 

تتميّز الفرقة بتقديم مختارات من روائع التراث الغنائي المصري والعربي، إلى جانب أعمال خاصة، تعتمد على الأداء الجماعي والتوزيع الموسيقي الذي يبرز جماليات اللحن والكلمة، بقيادة الفنان فادي المغربي، الذي استطاع أن يصنع بصمة فنية للفرقة في عدد من المحافل الثقافية والموسيقية داخل مصر.

يأتي الحفل في سياق اهتمام صندوق التنمية الثقافية بتوفير منابر دائمة للفرق الفنية المستقلة، وتمكينها من الوصول إلى جمهور أوسع، في مواقع ثقافية ذات طابع خاص مثل قصر الأمير طاز، الذي يحتضن بانتظام عروضًا موسيقية ومسرحية تسهم في إثراء المشهد الثقافي المصري.

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صندوق التنمية الثقافية فرقة الخان ركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز قصر الامير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية

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