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محافظات

أحياء الإسكندرية ترفع إشغالات الباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة (صور)

الاسكندريه
الاسكندريه

 واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية صباح اليوم، الحملات المكبرة أمام لجان الثانوية العامة بالمحافظة لرفع إشغالات الباعة الجائلين، وتيسير الحركة المرورية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.

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 يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد بكافة الأحياء لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب خلال فترة امتحانات شهادة الثانوية العامة

 

 وقامت دعاء قطب رئيس حي العامرية ثان بجولة ميدانية لتفقد محيط المدارس التي تضم لجان الامتحانات، لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والتأكد من كفاءة المرافق والخدمات المحيطة باللجان.

وأكدت دعاء قطب على ضرورة المتابعة المستمرة من جميع الإدارات المعنية، ووجهت بسرعة تذليل أي معوقات أو مظاهر تعيق حركة الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، مع التشديد على رفع درجة الاستعداد خلال هذه الفترة الهامة.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم الطلاب وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء امتحاناتهم بأمان ويسر.

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الاسكندرية الثانوية العامة الفريق أحمد خالد حسن

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